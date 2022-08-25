التموين: حرمان المزارع من محصول الأرز في حال عدم تسليم طن عن كل فدان

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حرمان المزارع الذي لم يسلم طن أرز شعير عن كل فدان منزرع خلال موسم الحصاد الجاري الذي يبدأ 25 أغسطس ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، من زراعة المحصول العام المقبل 2023.

تحديد سعر طن الأرز 2022

وحدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر طن الأرز 2022 بعد اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة، لوضع ضوابط جديدة بشأن موسم توريد الأرز 2022، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، من خلال التالي:

1- سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيه.

2- سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها.

واعتبرت وزارة التموين، أن الامتناع عن توريد طن أرز من كل فدان منزرع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، مخالفة تموينية تقدر عقوبتها المالية دفع 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يتم تسليمه.

كما شملت ضوابط تنظيم عملية تداول الأرز الشعير خلال الموسم الحالي تطبيقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التموين على التالي:

إجبارية توريد المزارع طن أرز شعير عن كل فدان

- إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

- عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.