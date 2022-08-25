بدء موسم حصاد الأرز 2022.. وزير التموين أقر ضوابط جديدة

يبدأ موسم حصاد الأرز 2022، اليوم الخميس، ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، وذلك بإقرار ضوابط وعقوبات رادعة على المزارعين المخالفين للقرارات الحكومية المنظمة لعملية تداول الأرز.

وحدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر طن الأرز 2022، بعد اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وهيئة السلع التموينية، بشأن موسم توريد الأرز 2022، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.

بدء موسم حصاد الأرز 2022

وأقر الدكتور علي المصيلحي، ضوابط جديدة حول موسم حصاد الأرز 2022، شملت الآتي:

** سعر طن الأر رفيع الحبة 6600 جنيه.

** سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها.

إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع

** إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

** حرمان المزارع الذي لم يسليم طن أرز شعير عن كل فدان منزرع من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

** الامتناع عن توريد طن أرز من كل فدان منزرع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مخالفة تموينية عقوبتها دفع 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يسلم.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى

** صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

** عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

** تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، وتدفع وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية مستحقات المزارعين عن الأرز المورد خلال فترة 48 ساعة بحد أقصى، مع إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة.