‎الأكاديمية المهنية للمعلمين تصدر توجيهات مهمة بشأن الترقيات

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنبيهات مهمة لمديري المديريات التعليمية، بشأن التدريبات الخاصة بدعم مهارات المعلمين، في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ضمن إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم، وشرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022 /2023.

ونستعرض في التقرير التالي، دور الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن الترقيات.

شهادة الصلاحية لترقي المعلمين.. تكلفتها 65 جنيها

- التنبيه على المتدربين، ضرورة الحضور بما لا يقل عن 75% من ساعات البرنامج.

- يسمح للمتدرب الذي تخلف في الحضور طبقا للموعد المحدد، في الإخطار لعذر قهري يقدره مدير إدارة التدريب، بالحضور في موعد الدورة التالية في أقرب قاعة تدريبية.

- التنبيه على المتدربين بتسليم أصل إخلاء الطرف إلى مدير المدرسة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (65) خمسة وستون جنيها فقط، قيمة تكاليف إصدار شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، طبقا لقرار مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تكليف مندوب عن كل مدرسة لتسليم إخلاءات طرف المتدربين

- التنبيه على مديري المدارس بتكليف مندوب عن كل مدرسة، لتسليم إخلاءات طرف المتدربين المرشحين للترقي في مدرسته، مرفقا بها قيمة تكاليف شهادة الصلاحية المشار إليها في البند السابق، بحافظة تسليم إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين (مرفق نموذج حافظة التسليم).

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات

- مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئول عن إستلام حوافظ إخلاءات طرف المتدربين من مندوب المدارس والتوقيع عليها ومهرها بخاتم الفرع، وتحصيل المبلغ وتحرير إيصال 33 ع.ح لكل معلم، اعتبارا من 2022/9/15 وحتى 2022/11/15، وتسلم الايصالات لمندوب المدرسة توطئة لتسليمها للسادة المعلمين.

ويتحمل مدير المدرسة كل الآثار المترتبة على عدم تسليم تلك الإخلاءات، في المواعيد المحددة «تحتفظ إدارة المدرسة بصورة من إخلاءات الطرف، كما تحتفظ بصورة من حافظة التسليم وصور الإيصالات للرجوع إليها وقت الحاجة».

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات

- مدير فرع الأكاديمية مسئول عن إستيفاء بيانات الأوراق المالية كاملة على قاعدة بيانات التنمية المهنية، ومن ثم طباعتها من موقع الأكاديمية، واعتمادها في ضوء كشوف الحضور