الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022.. تعرّف على ضوابط الترشح

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل من قبَل المعلمين الراغبين في التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022/2023، لكل من أكمل خمس سنوات بنهاية العام الجاري على الدرجة الأدنى.

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2022.. شروط الترشح

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط الترشح والإجراءات اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وتشمل الآتي:

- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31/12/2022.

- يكون حاصلاً على تقرير أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل خلال سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقرير الكفاية للأعوام 2019/2022، 2020/2021.

- يكون المرشح على رأس العمل.

برامج تدريبية للحصول على شهادة الصلاحية

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه بالنسبة للمعلمين الذين سبق أن تقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، سوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم لترشيحات إجراءات الترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2022/2023 في حال استيفائهم لشروط التقدم لهذا العام.

وأشارت الأكاديمية المهنية إلى إصدار منشور بالبرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الواردة في القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وموعد استيفاء ملف الترقي إلكترونياً.

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سيجري استثناء وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات للازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر ومرفق المستندات الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية.