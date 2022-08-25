«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة اليوم واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّ اليوم هو بداية انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي كانت ذروتها بالأمس، لافتة إلى تسجيل أعلى درجة حرارة خلال فصل الصيف أمس، على القاهرة الكبرى.

تراجع منخفض الهند الموسمي

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن اليوم هو بداية انخفاض درجات الحرارة، حيث بدأ التراجع لمنخفض الهند الموسمي، وبداية التأثر بمرتفع العروض الوسطى، إضافة إلى التأثر بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

اليوم بداية انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى تأثير هذا الارتفاع على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كاشفة عن اختلاف درجات الحرارة بداية من اليوم عن الأيام الماضية.

انخفاض درجات الحرارة بالسواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيشمل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ستظل درجات الحرارة مرتفعة بجنوب الصعيد.