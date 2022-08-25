رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. ادخل الآن

تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023 لطلاب الثانوية العامة، اليوم، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023، كي يتمكنوا من زيارة الموقع، عبر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ومن ثم معرفة الكلية التي سيلتحق بها كل طالب، وفقا لتناسب مجموعه الكلي، وتنسيق الكليات.

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن لطلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الثانية للتنسيق، زيارة موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023، والاطلاع على الكلية التي سيلتحق بها، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للتنسيق، عبر الضغط على هذا الرابط.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2022 -2023، لطلاب الثانوية العامة، في جميع الشعب، حيث سجل الحد الأدنى لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 246 درجة أي بنسبة 60%، بينما سجل الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي 238 درجة أي بنسبة 58.5%.

كما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد كبير من الأماكن الشاغرة داخل الكليات المختلفة والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.