إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال ساعات.. وتحديد ضوابط «الثالثة»

تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلاب الثانوية العامة، الذين سجّلوا رغباتهم خلال المرحلة الثانية من التنسيق، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي أتاحته الوزارة لجميع طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل الرغبات والإطلاع على نتيجة التنسيق خلاله، فور الإعلان عنها.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وتزامنًا مع ذلك، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، الذين سجّلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من التنسيق، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي بدأ التسجيل فيها يوم 18 أغسطس الجاري، بحد أدني 60% للشعبة العلمية «علمي علوم، علمي رياضة»، وبحد أدني 58.5% للشعبة الأدبية.

ووفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن لطلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الثانية للتنسيق، زيارة موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للتنسيق، عبر الضغط على هذا الرابط.

تنسيق المرحلة الثانية

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، إضافة إلى الإعلان عن كل القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثالثة للتنسيق، ومرحلة تقليل الاغتراب، إضافة إلى إعلان مواعيد تنسيق الشهادات الفنية.