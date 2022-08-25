تستعد وزارة التعليم العالي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك، من خلال مكتب التنسيق، في غضون ساعات، تمهيدا لالتحاق طلاب الثانوية العامة 2022 بالعام الجامعي المقبل 2022- 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك، سيتمكن 269.202 طالبا، من القسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه، من معرفة أماكنهم في الكليات والمعاهد، وفق رغباتهم والمجموعة الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة.

وتأتي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك، اليوم بعد أن استمر التسجيل في هذه المرحلة على مدار 6 أيام متواصلة من 18 أغسطس إلى 24 أغسطس، لتسجيل رغبات الطلالب عبر الموقع الالكتروني للتنسيق.

وحددت الوزارة حد أدنى 246 درجة 60% للعلمي، بشعبتيه العلوم والرياضة، و238 درجة 58.5% للأدبي، ويتاح لطلاب هذه المرحلة 426 كلية لأدبي، و1032 كلية لعلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك

وتعلن الوزارة موعد بدء التحويل لتقليل الاغتراب، للمرحلتين الأولى والثانية معا للتحويل لكليات المناظرة وغير المناظرة، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 - 2023.. اعرف كليتك، كما يتمكن طلاب المرحلة الثالثة من معرفة الأماكن الشاغرة لهم في الكليات والمعاهد الحكومية.