رابط وموعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023، لطلاب الثانوية العامة 2022، في غضون ساعات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم تتلق شكاوى بشأن أعمال التنسيق، لافتا إلى أن جميع الطلاب المسجلين بالمرحلة حصلوا على مقاعد بمختلف الجامعات والمعاهد وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة ستتيح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023 عقب إعلان النتيجة رسميا من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مؤكداً الكشف عن كافة القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بعملية تنسيق المرحلة الثالثة ومرحلة تقليل الاغتراب وكذلك مواعيد تنسيق الشهادات الفنية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022-2023

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية التقدم لـ مكاتب التنسيق لسحب أوراق الالتحاق بالجامعات الحكومية وفقاً للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.