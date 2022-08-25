سيلفستر ستالون عن طلاقه من جنيفر فلافين: الكلب ليس السبب

رد النجم الأمريكي سيلفستر ستالون عن الشائعات وراء انفصاله عن زوجته جنيفر فلافين، والتي تقدمت بطلب طلاق بعد زواج دام 25 عاما، مؤكدا أن رغبته في اقتناء كلب من فصيلة الـ«روت وايلر» ليست سبب إنهاء الزواج.

وأوضح ستالون: «لم ننهِ العلاقة بسبب هذه الحجة التافهة، لدي احترام كبير لجنيفر، وسأحبها دائمًا، إنها امرأة رائعة وألطف إنسان قابلته في حياتي».

وذكرت بعض المصادر المقربة من الأسرة لموقع «TMZ» الأمريكي، أن سيلفستر ستالون أراد الحصول على كلب لحماية الأسرة، لكن جنيفر لم تكن تريد الكلب، ما أثار حالة من الغضب بينهما خاصة مع وجود مشكلات أخرى أدت إلى تقديم «فلافين» لطلب الطلاق.

سيلفستر ستالون: واجهنا مشاكل بسبب الكلب لكنه ليس سبب الطلاق

وهو ما نفاه تماما «ستالون»، في تصريحات للموقع نفسه، قائلا: «هذا ليس صحيحًا.. واجهنا مشكلات بشأن كيفية العناية بالكلب، نظرًا لأننا نسافر باستمرار من الساحل إلى منازلنا في لوس أنجلوس وبالم بيتش، وغالبًا ما أكون بعيدًا عن المنزل في أوقات تصوير الأفلام ولكنه لم يكن سبب الطلاق».

جنيفر فلافين تطلب الطلاق من سيلفستر ستالون بعد زواج دام 25 عاما

كانت جنيفر فلافين تقدمت بطلب الطلاق، يوم الجمعة الماضي، حتى اتهمت سيلفستر ستالون بإساءة التعامل مع الأصول المملوكة لهما، وجاء ضمن أوراق الطلاق التي تم تقديمها في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا، طلب أن تصدر المحكمة تعليمات إلى «ستالون» بعدم بيع أو نقل أو تخصيص أو رهن أو تبديد أي أصول أثناء تعليق الإجراءات، كما أنها تريد البقاء في منزل الزوجية في «بالم بيتش» بينما تجري قضية الطلاق مجراها القانوني.

وجاء في الأوراق التي تم تقديمها: «بناءً على المعلومات والاعتقاد، شارك الزوج في التبديد المتعمد أو إهدار الأصول الزوجية مما كان له تأثير اقتصادي سلبي على ملكية الزوجية، وعملاً بالمادة 61.075 من قوانين فلوريدا، تنص حقوق الملكية على تعويض الزوجة من خلال الحصول على توزيع غير متكافئ للأصول الزوجية لصالحها، علاوة على ذلك، يجب أن يُمنع الزوج من بيع أو نقل أو التنازل عن أي أصول أو رهنها أو تبديدها أثناء الإجراءات المعلقة».

ومن جانبه، قال الممثل الأمريكي تعليقا على القضية: «أنا أحب عائلتي.. نحن نتعامل بشكل ودي وخاص مع هذه القضايا الشخصية».