التحفظ على 22 قطعة يُشتبه في أثريتها داخل منزل بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، من خلال مديريات الأمن في مختلف المحافظات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج بالحفر والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتم العثور على أعمال حفر ببدروم المنزل ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، وباستكمال التفتيش تم ضبط عدد 22 قطعة يشتبه في أثريتها، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته لجهات المختصة للتحقيق.