نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 المرحلة الثانية بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 المرحلة الثانية، في بيان لها، منذ قليل، موضحة أن الكلية كانت ضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022

وتقدم «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في الجامعات، كما يلي:

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج علوم 367 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة علوم 366 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا علوم 365 درجة.

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط علوم 363 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ علوم 363 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط علوم 363 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا علوم 362 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة علوم 362 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا علوم 362 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق علوم 362 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر علوم 361 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس علوم 361 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات علوم 361 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف علوم 360 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها علوم 360 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم علوم 359 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس علوم 359 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم علوم 358 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان علوم 358 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العريش علوم357 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح علوم 357 درجة.