تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2022.. اعرف الحدود الدنيا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة لـ تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2022، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة بالكلية في تنسيق المرحلة الثانية ويمكن التنسيق لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أن الكلية تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل.

تفاصيل تنسيق كلية حاسبات ومعلومات

تقدم «الوطن» في السطور التالية تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2022، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 365.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قنا علوم 365.0 درجة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2022

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 346.0 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس رياضة 343.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة رياضة 342.0 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط رياضة 342.0 درجة.

برنامج الأمن السيبراني بحاسبات ومعلومات حلوان

وفي سياق متصل، أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، عن طرح برنامج الأمن السيبراني، موضحة في بيان، أن الأمن السيبراني هو واحد من أهم العناصر المكونة لمجال تكنولوجيا المعلومات لدرجة أن موظفيه يحصلون على 9% كعائد مالي أكثر من الموظفين في أي قطاع آخر، ويمكن للدارس الحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وجرت إتاحة هذه الدراجات العلمية لإفادة أكبر قدر ممكن من خريجي الكليات في التخصصات المختلفة، وليس فقط خريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مجالات عمل خريجي حاسبات ومعلومات

بدوره، قال الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج، إن الكلية بها 4 برامج عامة وهي «علوم الحاسب ونظم ومعلومات وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب» وتشمل كلية الحاسبات والمعلومات برنامجين بمصروفات 8200 جنيه للتيرم الواحد، هما برنامج تكنولوجيا المعلومات في المجال الحيوي، والبرنامج الثاني هو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأضاف «علام» لـ«الوطن»، أن كليات الحاسبات والمعلومات بعد الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي أصبحت محل اهتمام العديد من طلاب الثانوية العامة لأن فرص عملها أصبحت متوفرة في مختلف الشركات والكلية تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريبات المكثفة في شركات الاتصالات والبنوك.