مصاريف كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2022.. تبدأ من 41 ألف جنيه

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2022، أهم ما يشغل بال أولياء الأمور، وطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع انطلاق تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية، التي بدأت صباح اليوم، وتنتهى الاثنين المقبل، وتعد كلية الحاسبات والمعلومات، من الكليات التي تولي اهتماما كبيرا الجميع، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة، التي تسعى إلى تحويل جميع الأشياء إلى الرقمنة.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بمختلف الجامعات

تستعرض «الوطن»، مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات 2022 بمختلف الجامعات المصرية، في إطار الخدمة التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وهي:

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأهرام الكندية: 51 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سيناء «فرع العريش»: 41 ألف و490 جنيها.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سيناء «فرع القنطرة»: 53 ألفا و730 جنيها.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المستقبل: 57 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر الدولية: 87 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 42 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة النهضة: 24 ألف جنيه للفصل الدراسي الواحد.

نبيلة: نحرص على إعداد الخريجين طبقا لمعايير الجودة

قالت الدكتورة نبيلة حسن، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأهرام الكندية، تعتبر كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، من الكليات التي تحرص على إعداد الخريجين بمستوى مرتفع طبقا لمعايير الجودة، للمنافسة في سوق العمل من خلال برامج متميزة، وهي علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات، مشيرة إلى جانب شبكات الحاسب، وأنه سيتم البدء هذا العام، في برنامج الذكاء الاصطناعي، وتولي الدولة اهتماما كبيرا لهذا التخصص، لما له من تطبيقات متعددة في جميع المجالات.