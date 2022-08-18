أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، ضمن المرحلة الأولى، موضحا الحد الأدنى للقبول في كلية حاسبات ومعلومات بمختلف الجامعات، وبعض الكليات المتاحة منها في تنسيق المرحلة الثانية، سواء في الجامعات الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة.

وتقدم «الوطن» تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023

وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، لقسمي «علمي علوم»، و«علمي رياضيات»، بالجامعات الحكومية كالتالي:

1- كلية حاسبات ومعلومات سوهاج «علمي علوم» 367 درجة.

2- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ «علمي علوم» 366 درجة.

3- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 366 درجة.

4- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 365 درجة.

5- كلية حاسبات ومعلومات قنا «علمي علوم» 365 درجة.

6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة «علمي علوم» 346 درجة.

7- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية «علمي علوم» 343 درجة.

8- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس «علمي علوم» 343 درجة.

9- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة «علمي علوم» 342 درجة.

10- كلية حاسبات ومعلومات دمياط «علمي علوم» 342 درجة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات مرحلة ثانية

تتوفر كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في المرحلة الثانية من التنسيق، لطلاب شعبة «علمي رياضة» في محافظات الزقازيق، وحلوان، وطنطا، وكفر الشيخ، وبنها، والمنوفية بشبين الكوم، ودمنهور بالنوبارية، وقناة السويس بالإسماعيلية، والسويس، والسادات، وجنوب الوادي فرع الغردقة، والفيوم، وقنا، ومطروح، وبني سويف، والعريش، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

وتأتي في المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب علمي علوم في محافظات: والقاهرة، ودمياط، والمنيا، وطنطا، وعين شمس، وأسيوط، وكفر الشيخ، والأقصر، والزقازيق، وحلوان، ودمنهور بالنوبارية، وبني سويف، وبنها، والسادات، والمنوفية شبين الكوم، وجنوب الوادي فرع الغردقة، والعريش، وقناة السويس بالإسماعيلية، والفيوم، والسويس، ومطروح.

تنسيق الكلية بالجامعات الأهلية

يأتي تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر الأهلية، كالتالي:

1- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة 61%.

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق الأهلية 61%.

3- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندرية الأهلية 61%.

4- كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الأهلية 61%.

5- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف الأهلية 61%.

6- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية الأهلية 61%.

7- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا الأهلية 61%.

8- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط الأهلية 61%.

9- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا الأهلية 61%.

10- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الأهلية 61%.

11- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها الأهلية 61%.

12- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجلالة 61%.

13- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العلمين 61%.

14- كلية حاسبات ومعلومات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 61%.

15- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسماعيلية الأهلية 61%.

16- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الملك سلمان 61%.

الجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر الخاصة، كالتالي:

1- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 62%.

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «مصر الدولية» 62%.

3- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أكتوبر 62%.

4- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأهرام الكندية 62%.

5- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة البريطانية 62%.

6- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة الألمانية 62%.

7- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأهرام الكندية 62%.

8- كلية حاسبات ومعلومات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 62%.

9- كلية حاسبات ومعلومات جامعة فاروس 62%.

10- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المستقبل 62%.

11- كلية حاسبات ومعلومات جامعة النهضة 62%.

12- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 62%.

13- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المصرية الروسية 62%.

14- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجيزة الجديدة 62%.

15- كلية حاسبات ومعلومات جامعة هليوبوليس 62%.

16- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دراية 62%.

17- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بدر 62%.

18- كلية حاسبات ومعلومات جامعة حورس 62%.

19- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المصرية الصينية 62%.

20- كلية حاسبات ومعلومات جامعة ميريت 62%.

21- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سفنكس 62%.

22- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السلام 62%.

23- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الصالحية الجديدة 62%.

24- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الحياة 62%.