باحث أمريكي: يمكن لمصر تلبية احتياجات أوروبا من الكهرباء في السنوات المقبلة

قال الدكتور بول سوليفان، البروفيسور الأمريكي المتخصص في الدراسات السياسية والأمنية، إنّ مصر تخطط لتطوير محطاتٍ للطاقة النووية على ساحلها الشمالي، مضيفا أنّ مصر سيكون لديها فائض من إمدادات الطاقة بحلول نهاية هذا العقد.

وقال الباحث والخبير الأمريكي، الذي يعمل زميلا أول غير مقيم في المجلس الأطلسي وكبير الباحثين في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إنّ القاهرة تأمل أن يساعد كونها مُصدِّرًا صافًيا للكهرباء في تخفيف عجزها التجاري الحالي البالغ نحو 44.2 مليار دولار.

وقال «سوليفان»، في مقال بصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، إنّ في الواقع، مع زيادة تطوير روابط الكهرباء مع قبرص واليونان وليبيا والأردن والسودان والمملكة العربية السعودية، يمكن أن تزيد صادرات مصر من الطاقة المتعددة، لافتا إلى أنّه حاليًا، يتعامل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.

مصر واحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة الكهربائية

ويضيف أنه نظرًا لقربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، يمكن لمصر، في وقت ما قادم، التدخل لتلبية احتياجات قارة أوروبا، ويمكن أن تكون الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا، مشددًا على أهمية هذا الطرح، لأنه كلما قامت مصر ببناء نظام كهرباء متنوع، زادت استفادتها من تطوير نفسها كسوق كهرباء في أفريقيا.

وقال إنه سيكون لإنتاج الطاقة النظيفة، لا سيما الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، آثار إيجابية غير مباشرة على الصناعات الأخرى في البلاد، بل ويمكن استخدام هذه الطاقة، على سبيل المثال، لتوسيع مشاريع تحلية المياه وإنشاء أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف أنظف وأكثر كفاءة.

مصر في حالة حرب لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة

ويقول سوليفان، في جانب آخر من مقاله، إنّ هناك سببًا آخر يجعل القاهرة في حالة حرب لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بشكل كبير، وهو أن توليد الطاقة الكافية للبلاد في السنوات المقبلة هو مصدر قلق، حيث من المتوقع أن يزداد تعداد سكان مصر 30 مليون مصري أو أكثر بحلول عام 2035، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، وبالتالي ستحتاج إلى بناء مدن جديدة.

وأضاف: «سيتطلب النمو الاقتصادي ونمو البنية التحتية والتنمية المصاحبة لذلك كثيرا من الكهرباء، وستحتاج مصر أيضًا إلى خلق مزيد من فرص العمل لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع».