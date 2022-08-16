«الكهرباء»: المواطن يمكنه بيع الطاقة الشمسية للدولة بأعلى سعر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع «الضخ والتخزين» يهدف إلى استخدام الطاقات المتجددة لرفع منسوب المياه بشكل أعلى، ومن ثم تتحرك من أجل إنتاج أنواع الطاقة المختلفة، ومنها الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والمثيانول الأخضر وغيرها، وستدخل كل هذه الأنواع في صناعة الأسمدة وستُستخدم كوقود للسفن.

تشجيع المواطنين لعمل خلايا شمسية

وأضاف «حمزة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم ، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الإنارة العامة تتبع المحليات، ولكن هناك تنسيق بينها وبين وزارة الكهرباء، مشيرا إلى إجراء مشروعات تجريبية لتشجيع المواطنين على إنشاء خلايا شمسية فوق منازلهم لإنتاج طاقة شمسية، خاصة أن كثيرا من الشركات الخاصة تتيح التقسيط في هذا الأمر، لأن المواطن يستطيع بيع الطاقة المُنتجة إلى الحكومة بأعلى سعر للشريحة بجانب تقليل فاتورة استهلاكه.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك نصائح عديدة وجهتها الوزارة من لتقليل استهلاك الكهرباء، ومنها صيانة الفلاتر الخاصة بالتكييف، وتقليل درجات الحرارة من أجل تقليل استهلاك الطاقة الكهربية، مشيرا إلى أن مكان وضع التكييف يلعب دورا في الطاقة المستهلكة، وكذلك الجزء الخارجي للتكييف لأنه إذا تعرض للشمس يستهلك طاقة كهربائية عالية، كما أن التسريب من الأبواب أو الشبابيك يؤثر على الاستهلاك، مؤكدا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يضع على موقعه نصائح عديدة لترشيد الطاقة.