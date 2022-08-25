نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية.. 259 الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية، مؤكده توزيع 383064 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية، خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، وأنّ من المقرر إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية

وقالت وزارة التعليم العالي، إنّ الحد الأدني للتنسيق في كلية تجارة 259 درجة في كلية تجارة انتساب موجه سوهاج، وأن الحد الأقصى لكلية تجارة في المنصورة وهو 292 درجة.

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تجارة القاهرة 291

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

تجارة جنوب الوادي 287

تجارة عين شمس 285

تجارة وإدارة أعمال حلوان 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تجارة بور سعيد 279

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تجارة بنها 277

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

تجارة كفر الشيخ 275

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة انتساب موجه المنصورة 274

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

تجارة طنطا 271

تجارة انتساب موجه دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270

تجارة السويس 270

تجارة العريش 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة بني سويف 268

تجارة مدينة السادات 266

تجارة أسيوط 266

تجارة سوهاج 265

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264

تجارة انتساب موجه دمنهور 263

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263

تجارة انتساب موجه أسوان 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262

تجارة انتساب موجه طنطا 262

تجارة انتساب موجه السويس 262

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262

تجارة انتساب موجه العريش 261

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 259