نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية.. 259 الحد الأدنى
كتب:
أميرة فكري
12:18 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية تجارة - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية، مؤكده توزيع 383064 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية، خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، وأنّ من المقرر إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
نتيجة تنسيق كلية التجارة 2022 المرحلة الثانية
وقالت وزارة التعليم العالي، إنّ الحد الأدني للتنسيق في كلية تجارة 259 درجة في كلية تجارة انتساب موجه سوهاج، وأن الحد الأقصى لكلية تجارة في المنصورة وهو 292 درجة.
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
تجارة القاهرة 291
تجارة الإسكندرية 289
تجارة الزقازيق 288
تجارة جنوب الوادي 287
تجارة عين شمس 285
تجارة وإدارة أعمال حلوان 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة بور سعيد 279
تجارة انتساب موجه القاهرة 279
تجارة بنها 277
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
تجارة كفر الشيخ 275
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة انتساب موجه المنصورة 274
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273
تجارة أسوان 271
تجارة دمنهور 271
تجارة طنطا 271
تجارة انتساب موجه دمياط 271
تجارة انتساب موجه الزقازيق 271
تجارة المنوفية بشبين الكوم 270
تجارة السويس 270
تجارة العريش 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة بني سويف 268
تجارة مدينة السادات 266
تجارة أسيوط 266
تجارة سوهاج 265
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
تجارة انتساب موجه دمنهور 263
تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
تجارة انتساب موجه أسوان 262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
تجارة انتساب موجه طنطا 262
تجارة انتساب موجه السويس 262
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
تجارة انتساب موجه العريش 261
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بني سويف 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 259