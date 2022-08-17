نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية 2022.. الحد الأدنى 270 درجة

زادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية، عن نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، وذلك باعتبار هذه الكلية من الكليات التي توفر فرص عمل كثيرة بعد التخرج في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، في مؤتمر عقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمجموع 270 درجة، وذلك بالنسبة لطلبة الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، أقل من العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للقبول بها 272 درجة، وبذلك يوجد فارق درجتين، بالنسبة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

أقسام ومصروفات كلية التجارة جامعة المنوفية

وفقاً للموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة المنوفية، فإنها تحتوي على 4 أقسام موزعة كالتالي: محاسبة، وإدارة أعمال، والرياضة والتأمين والإحصاء، والاقتصاد والمالية العامة، وتكون الدراسة عامة بالفرق الثلاثة الأولى، ويتم التخصص في الفرقة الرابعة.

ومن المتوقع أن تكون المصاريف 1100 جنيه تقريباً لطلاب الانتظام، بينما من المتوقع أن تكون المصاريف 1700 جنيه تقريباً لطلاب الانتساب، وذلك بناءً على مصاريف العام الماضي، بينما يتراوح سعر الكتب على مدار السنة الدراسية، بين 1200 و1400 جنيه.