تنسيق كلية التجارة جامعة دمنهور 2022.. اعرف الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية التجارة جامعة دمنهور، موضحة وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي غداً الإثنين الموافق 22 أغسطس الجاري.

تنسيق كلية التجارة جامعة دمنهور

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تنسيق كلية التجارة جامعة دمنهور بلغ 271.0 درجة، مؤكدة أنه توجد العديد من البرامج المميزة في كليات التجارة على مستوى الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

تنسيق كلية التجارة في الجامعات 2022

- كلية التجارة جامعة المنصورة 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة دمياط 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة القاهرة 291.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية 289.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق 288.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 287.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة عين شمس 285.0 درجة.

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 284.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بور سعيد 279.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 279.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بنها 277.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 276.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 275.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 274.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 274.0 درجة.

- كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان 273.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسوان 271.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة طنطا 271.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 271.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط 271.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة السويس 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة العريش 269.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بني سويف 268.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة بنها 268.0 درجة.

- كلية تجارة مدينة السادات 266.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسيوط 266.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة سوهاج 265.0 درجة.