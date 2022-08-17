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تنسيق كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 2022.. تعرف على أقسامها

كتب:

مصطفى عنز
05:26 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ للشعبة الأدبية، بمجموع 275 درجة، وبنسبة مئوية 67.07%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

تاريخ وأقسام كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أن كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ تأسست في عام 1990، وتم ضمها إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى تم إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية 4 أقسام لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، وهي:

- قسم المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.

- قسم الاقتصاد والمالية العامة.

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