نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2022 المرحلة الثانية.. الحد الأدنى 63.65%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2022 المرحلة الثانية، حيث توقف الحد الأدنى للكلية عند 261 درجة بنسبة 63.65%، وهو الحد الأدنى لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس شعبة علمي رياضة.

نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2022 المرحلة الثانية

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2022 المرحلة الثانية توقفت عند الحد الأدنى وأنه لا يوجد أي أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول والثاني، وتفاصيل موعد انطلاق تنسيق مرحلة الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب تبدأ السبت المقبل

وأكدت الوزارة أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، ستنطلق يوم السبت المقبل وتستمر لمدة 5 أيام وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها «الأعلى للجامعات»، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والنسب المقررة بـ10% من إجمالي طلاب المرحلتين.