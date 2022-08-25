التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الحدود الدنيا للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد بالمرحلة الثانية عام 2022.

وقالت الوزارة إن تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، بدأ من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022.

وأشارت إلى أنّ الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كان 223294 للشعبة العملية بمجموع 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، و45908 لشعبة الأدبية بمجموع 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وللاطلاع على الحدود الدنيا للكليات اضغط هنا.

وأكدت الوزارة التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع، وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وتوزيع 383064 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية، خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأشارت إلى أنّه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع، بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وإرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية؛ لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت، فور إعلان نتائج التحويلات.