«التعليم العالي»: بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد انتهاء «تقليل الاغتراب»

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الستار على تنسيق المرحلة الثانية 2022، بإعلان نتيجة المرحلة والحدود الدنيا للكليات المختلفة والكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023، وموعدها، التي من المقرر أن تنطلق بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب وقرب إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023

و أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022-2023، سيكون بعد الانتهاء من مرحل تقليل الاغتراب، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات، مستمرًا في العمل حتى نهاية أعمال التنسيق، بتسكين جميع الطلاب بالجامعات أو المعاهد المختلفة، وأن عملية التسجيل للرغبات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن أعمال تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.