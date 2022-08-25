نتيجة تنسيق فنون جميلة 2022.. 282 درجة الحد الأدنى للقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية 2022، والتي كانت متاحة للقسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة، في 6 كليات على مستوى الجمهورية

وجاءت نتيجة نتيجة تنسيق فنون جميلة 2022، كالتالي:

1- فنون جميلة «فنون» الإسكندرية 315

2- فنون جميلة «فنون» حلوان 303

3- فنون جميلة «فنون» المنصورة 299

4- فنون جميلة «فنون» المنيا 288

5- فنون جميلة «فنون» أسيوط 287

6- فنون جميلة «فنون» الأقصر 282

وتشترط كليات الفنون اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات التي تم التسجيل بها سلفا، والحصول على مستوى لائق.