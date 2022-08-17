نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة 2022 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم نتيجة تنسيق كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية للقسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه العلوم والرياضة، تزامنا مع إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، كما أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد 2022- 2023، بدءًا من غد الخميس الموافق 18 أغسطس، إلى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس.

تنسيق كليات الفنون الجميلة للقسم الأدبي 2022

وجاءت الحدود الدنيا للقبول في كليات الفنون الجميلة بالنسبة للقسم الأدبي 2022 كالتالي:

1- كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية 315 درجة

2- كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان 303 درجات

3- كلية الفنون الجميلة - جامعة المنصورة 299 درجة

4- كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا 288 درجة

5- كلية فنون جميلة جامعة أسيوط 287 درجة

6- كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر 282 درجة

ويعني ذلك أنه لا يوجد أماكن متاحة لطلاب المرحلة الثانية من القسم الأدبي في جميع كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية 2022.

تنسيق تنسيق كليات الفنون الجميلة للقسم العلمي 2022:

الأماكن المتاحة لطلاب القسم العلمي 2022 في كليات الفنون الجميلة:

1- كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان

2- كلية الفنون الجميلة - جامعة المنصورة

3- كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

4- كلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا

5- كلية الفنون الجميلة - جامعة أسيوط

6- كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر

وبذلك يتاح أماكن للطلاب القسم العلمى بشعبتيه العلوم والرياضة في جميع كليات الفنون الجميلة الـ 6 على مستوى الجمهورية 2022.

وتشترط جميع كليات الفنون الجميلة، فضلا عن الحصول على المجموع المطلوب، اجتياز الطالب لامتحان القدرات والحصول على درجة 60% (لائق) لقبول الطالب بها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان صادر عنها، أنّ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد 2022-2023، من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وحتى الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.