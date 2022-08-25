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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 79% للحاسبات و68.2% للزراعة

كتب:

توفيق شعبان
12:36 م | الخميس 25 أغسطس 2022
محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، إذ جاء الحد الأدنى لكليات الشعبة العلمية علمي علوم ورياضة كالتالي، 87% للحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم، و79% للحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة، و86.82% للطب البيطري، و85.60% للتمريض.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 63.6% لكلية الزراعة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان نُشر قبل قليل، إنّ الحد الأدنى لكليات علمي علوم ورياضة في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، جاء كالتالي، 63.6% لكلية الزراعة لطلاب شعبة علمي رياضة، و68.2% لكلية الزراعة لطلاب شعبة علمي علوم، موضحة أن ما يقرب من 3 آلاف و296 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 6 آلاف و708 طلاب استنفذوا رغباتهم

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، شهدت ما يقرب من 6 آلاف و708 طالبا استنفذوا رغباتهم، مشيرة إلى أنّ أعمال تنسيق الجامعات 2022 سارت بصورة منتظمة ومنضبطة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات خلال أعمال تنسيق الرغبات.

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ظهرت الآن

لينك رسمي لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات القمة علمي وأدبي
بقلم توفيق شعبان