نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 79% للحاسبات و68.2% للزراعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، إذ جاء الحد الأدنى لكليات الشعبة العلمية علمي علوم ورياضة كالتالي، 87% للحاسبات والمعلومات لطلاب علمي علوم، و79% للحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة، و86.82% للطب البيطري، و85.60% للتمريض.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 63.6% لكلية الزراعة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان نُشر قبل قليل، إنّ الحد الأدنى لكليات علمي علوم ورياضة في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، جاء كالتالي، 63.6% لكلية الزراعة لطلاب شعبة علمي رياضة، و68.2% لكلية الزراعة لطلاب شعبة علمي علوم، موضحة أن ما يقرب من 3 آلاف و296 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 6 آلاف و708 طلاب استنفذوا رغباتهم

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، شهدت ما يقرب من 6 آلاف و708 طالبا استنفذوا رغباتهم، مشيرة إلى أنّ أعمال تنسيق الجامعات 2022 سارت بصورة منتظمة ومنضبطة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات خلال أعمال تنسيق الرغبات.