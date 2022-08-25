رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. ظهرت الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وذلك للاطلاع عن النتيجة لطلاب المرحلة للشعبتين العلمي والأدبي لما يزيد على 265 ألف طالب وطالبة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرّتها الوزارة، بجانب كشف موعد انطلاق تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 والاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ نتيجة المرحلة متاحة الآن عبر هذا الرابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال منصة مصر الرقمية، إذ يمكن الطالب الدخول للموقع والتسجيل من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على نتيجة ترشحه للكلية وفقًا لمجموعه في الثانوية العامة، على أن يبدأ الطلاب المرشحين للكليات انتظار مواعيد التقديم للأوراق من قبل الجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية التقدم لسحب وصرف أوراق القبول، والتقدم للالتحاق من مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بجامعات أسيوط والإسكندرية.