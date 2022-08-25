«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022 المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022 المرحلة الثانية، في بيان لها، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة القواعد للتقديم للكليات.

نتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022 المرحلة الثانية

تقدم «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لنتيجة تنسيق خدمة اجتماعية 2022 المرحلة الثانية

- كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان 249 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة حلوان 248 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية تنموية جامعة بني سويف 246 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم 246 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 245 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة الفيوم 244 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه جامعة بني سويف 244 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة أسيوط 244 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة أسيوط 243 درجة.

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة أسوان 243 درجة.

تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثانية عام 2022، موضحة أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022 وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة الشعبة العلمية 246 درجة والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر.

وأكدت الوزارة أنه تخلف 3296 طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة واستنفذ 6708 طلاب رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لاتتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.