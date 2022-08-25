التعليم العالي: 3 آلاف و296 طالبا تخلفوا عن تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخلف ما يقرب من 3 آلاف و296 طالبًا عن تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن أعمال تنسيق الجامعات 2022 سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تواجه الطلاب، كما أن جميع معامل التنسيق بالجامعات معقمة تمامًا ضد كورونا.

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. بحد أدني 60% علمي

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عاجل لها قبل قليل، إن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات كان بحد أدني 60% لطلاب الشعبة العلمية، و58.5% بحد أدني للشعبة الأدبية، لافتة إلى أن أعمال التنسيق جرت بشكل منضبط ومنتظم، موضحة أن ما يقرب من 6 آلاف و708 طلاب، استنفذوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية.