5 خطوات لإتمام إصدار بدل تالف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

بدل تالف بطاقة التموين، تتيح إصداره بوابة مصر الرقمية لأصحاب البطاقات التموينية الذين فقدوا بطاقاتهم أو تعرضت للتلف، إذ يستغرق إصدار البطاقة بدل تالف ما يقرب من أسبوع حتى يتسلمها صاحب البطاقة.

خطوات إصدار بدل تالف بطاقة التموين

وتعد خدمة إصدار بدل تالف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من أكثر الخدمات التموينية التي يبحث عنها أصحاب البطاقات من بين الخدمات التموينية المتاحة على البوابة والتي تشمل "تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف، والنقل من محافظة لمحافظة، والفصل الاجتماعي، الاستعلام عن البطاقة، وضم أفراد الأسرة"، وتشمل خطوات إصدار بدل تالف للبطاقة على التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- تسجيل الدخول المنشأ مسبقًا على البوابة.

3- فتح أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- تدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

طريقة استلام البطاقة

وتتيح وزارة التموين تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.