خطوات إصدار بدل تالف بطاقة التموين: يستغرق أسبوعا

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسهيلات جديدة للمواطنين بشأن خدمة إصدار بدل تالف بطاقة التموين، وذلك من خلال مكاتب التموين ومكاتب الخدمة المطورة المنتشرة على مستوى المحافظات، بالنسبة للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين ممن أتلفت بطاقاته أو فقدها.

خطوات استخراج بدل تالف بطاقة التموين

وأكّد مصدر في وزارة التموين، أنَّ مكاتب التموين، أنَّ طلب المواطن بشأن استخراج بدل تالف بطاقة التموين، أصبح يستغرق من أسبوع إلى 10 أيام وذلك بناء على تعليمات صادرة من وزارة التموين بتسهيل استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقة التموينية، وذلك من أجل تمكن المواطن من صرف الخبز والدعم السلعي.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، تتمثل الأوراق المطلوبة من المواطن لاستخراج بدل تالف أو فاقد البطاقة التموينية، في التقدم بطلب لمكتب التموين التابع لمحافظة صدور البطاقة التموينية، وإرفاق معه صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة أو صاحب البطاقة التموينية.

فيما تتيح وزارة التموين، أيضَا خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، وذلك من خلال تدوين عدة بيانات لصاحب البطاقة التموين تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له»، بالإضافة إلى تحديد طريقة الاستلام البطاقة بعد إصدارها وذلك إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو أن يتمّ استلامها من أقرب مكتب تموين.

موعد صرف الخبز والسلع بعد إصدار بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أنه بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن صرف الخبز بعد تفعيل بطاقة التموين يتم بعد مرور 72 ساعة من إتمام خطوات تفعيل البطاقة الصادرة كبدل تالف أو فاقد، فيما يتم صرف التموين في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية.