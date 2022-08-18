خطوات استخراج بطاقة تموين أون لاين 2022.. متاح بدل تالف أو فاقد

خطوات استخراج بطاقة تموين أون لاين 2022، تعتبر أكثر الخدمات التموينية التي تهم المواطنين، خاصة غير الحاملين للبطاقة التموينية والراغبين في الحصول على بطاقة الدعم التمويني، والتي تمنح صاحبها دعما يوميا في الخبز البلدي ودعما شهريا في السلع التموينية من منافذ البقالين، بحصة سلعية تحددها وزارة التموين بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة.

خطوات استخراج بطاقة تموين أون لاين 2022

ولا تزال خطوات استخراج بطاقة تموين أون لاين 2022 من بين الخدمات التموينية الموقوفة حاليا منذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بوقف عدد من الخدمات التموينية لحين انتهاء وزارة التموين من ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من غير المستحقين من أجل إيصال الدعم لمستحقيه فقط، حيث تشمل الخدمات التموينية الموقوفة للبطاقات على 4 خدمات وهي:

1- استخراج بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة المواليد على بطاقة التموين.

3- إضافة التموين لمستحقي الخبز.

4- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين.

خطوات استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد

فيما تعتبر استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد خدمة متاحة ومتوافرة سواء أون لاين عبر بوابة مصر الرقمية للتموين أو من خلال المكتب التمويني التابع له المواطن في النطاق الجغرافي، إذ تشمل خطوات استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد على التالي:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- تسجيل الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- فتح أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- تدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له»، ثم تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.