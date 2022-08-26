تقارير: ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا وتوقعات بانتعاش الطلب

قالت تقارير عالمية إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على نسبة 63.5% من محتوى الحديد لتسليمها إلى الصين فوق 106 دولارات للطن، منتعشة من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وفق مزود البيانات الاقتصادية والأسعار تريدينج إيكونوميكس.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الأسعار بهذه النسبة عزز احتمالات زيادة الطلب القوي من الصين المستهلك الرئيس قبل ذروة موسم البناء، حيث بدأت مصانع الصلب الصينية بالفعل في زيادة مشتريات خام الحديد وزيادة الإنتاج لتجديد المخزونات.

علاوة على ذلك، خفضت الصين سعر الإقراض القياسي لإنعاش اقتصادها المتضرر من تفشي فيروس كورونا المستمر، وأزمة العقارات، كما كانت لدرجات الحرارة المرتفعة دور حيث أدت إلى انهيار شبكات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي، ما دفع السلطات إلى تقنين الطاقة بين مصانع الصلب وغيرها من المصانع.

ارتفاع أسعار خام الحديد لأعلى مستوى

وأشارت التقارير العالمية إلى أن أسعار خام الحديد في البورصات العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 دولار في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول خام الحديد عند 100.11 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع، وبالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتداول عند 89.29 في غضون 12 شهرًا.

وعلى المستوى المحلي تشهد أسعار مواد البناء بشكل عام حالة من الاستقرار، حيث هناك استقرارًا في أسعار الحديد في السوق المصري سواء في سعر أرض المصنع أو سعر المستهلك النهائي، وسجل سعر الطن في أرض المصنع من 17 ألف جنيه إلى 17 ألف و600 جنيه للطن، بينما سجل سعره للمستهلك النهائي مبلغ يتراوح من 17 ألف و500 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.