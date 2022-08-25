سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-8-2022 بالأسواق المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس، خاصة العاملين في قطاع البناء والتشييد والمشروعات الاستثمارية، لمتابعة آخر المستجدات المرتبطة بالأسعار في الأسواق المصرية.

سعر طن الحديد والأسمنت

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس، الموافق 25 أغسطس 2022، وفقا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر حديد عز 17750 جنيها للطن.

بلغ سعر الحديد بشاي 17600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال اليوم الخميس 17000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 17400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 15900 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد عطية نحو 15700 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الكومي 15900 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي 15900 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العشري نحو 16000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس 15750 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم، فقد شهد ارتفاعا واضحا عن أسعار الأسبوع الماضي، وذلك فى جميع الشركات المنتجة له، كما يلي:

- الشركة الوطنية للأسمنت «مصر بني سويف» 1310 جنيهات.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيهًا.

- أسمنت حلوان سجل سعر 1460 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1410 جنيهات.

- العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1480 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» الطن 1420 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، «العسكري بنى سويف» الطن 1360 جنيها.

- شركة السويدي، سعر الطن 1490 جنيها.

- شركة السهم بني سويف، سعر الطن 1360 جنيهات.