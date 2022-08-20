سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 أغسطس 2022

بسبب التغيرات السعرية التي تشهدها مواد البناء حول العالم بشكل عام ومصر بوجه خاص نتيجة لتذبذب سعر البلينت الذي يدخل في صناعة الحديد، ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية.

سعر طن الحديد والأسمنت

وفي هذا السياق، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة أسعار مواد البناء، التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، التي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

ووفق بيان شعبة مواد البناء اليوم السبت، فقد شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا طفيفًا، بمقدار 50 جنيهًا، تأثرًا بارتفاع سعر البلينت العالمي، وتراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 17500 وحتى 18225 جنيهًا.

- حديد الجيوشي اليوم بلغ 17900 جنيه للطن، بدلا من 17850 جنيهًا الأسبوع الماضي.

- سعر حديد المصريين اليوم 18070 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم 18225 جنيهًا للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- شركة السويس بسعر 18070 جنيهًا لطن الحديد

- حديد بشاي اليوم 18075 جنيهًا للطن.

- سعر حديد العشري اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد الخارجي 17850 جنيهًا للطن.

- سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

مع العلم أنَّ تلك الأسعار هي تسليم أرض المصنع غير شامل الإكراميات ومصاريف النقل والعمالة.

سعر طن الأسمنت اليوم في السوق المحلية

كما شهد سعر طن الأسمنت اليوم، ارتفاعًا طفيفًا يتراوح ما بين 10 إلى 30 جنيهًا، وتراوح سعر الطن ما بين 1280 و1370 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1300 جنيه بدلًا 1280 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1320 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان بسعر 1380 جنيهًا بدلًا من 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1330 جنيهًا للطن الواحد.

-الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1370 جنيهًا بدلًا من 1340 جنيهًا للطن، الأسبوع الماضي

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1340 جنيهًا بدلا من 1320 جنيهًا.

- «لافارج» للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيهًا.

- العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1310 جنيهات.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1420 جنيهًا.