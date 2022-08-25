نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق مطروح 2022 - 2023.. اعرف الحد الأدنى

ظهرت، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق مطروح 2022 - 2023 المرحلة الثانية، عقب اعتمادها وإعلانها، في ظل انتظار جميع الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في التقديم بتنسيق المرحلة الأولى لمعرفة الكليات التي يستطيعون التقديم لها للالتحاق بها، طبقا لمجموع كل طالب.

نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق مطروح 2022 - 2023

ووفقا لما جاء في نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق مطروح 2022-2023، في المرحلة الثانية، فإن مجموع 246 درجة في الثانوية العامة هو الحد الأدنى للتقديم بالكلية، مع ضرورة اتباع الشروط الداخلية للكلية طبقا للائحتها من اجتياز الاختبارات، وتقديم المستندات المطلوبة لكل طالب أو طالبة.

كلية سياحة وفنادق جامعة مطروح

وأكد الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، أن كلية سياحة وفنادق جامعة مطروح من أقدم الكليات في الجامعة، ومقرها الحالي في حي الشروق بجوار مدرسة مطروح الثانوية الفندقية، وبها عدة أقسام قسم الفندقة، وقسم الإرشاد السياحي، ويجري تدريب الطلاب علي الجانب العملي لتجهيزهم لسوق العمل، في قطاع السياحة، وفي الفنادق والمنتجعات السياحية، وفي الإرشاد السياحي خاصة وأن مطروح من المحافظات السياحية الواعدة التى تستقبل سياحة داخلية وأجنبية، لتخريج دفعات متميزة لتنمية هذا القطاع الهام والحيوي في مصر.