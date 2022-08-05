أقسام كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم.. اختار الأنسب لك

قبل ساعات من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، يحلم الكثيرون من هواة العمل في مجال السياحة، بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق، خصوصاً الإرشاد السياحي الذي كان وما يزال حُلماً يراود الكثيرين من الطلاب والطالبات، لذلك يتساءل الكثير عن أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، وآليات وشروط الالتحاق بها، ضمن تنسيق الجامعات 2022، وهل تشترط الكلية خضوع الطلاب لاختبار قدرات من عدمه.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم ضمن تنسيق الجامعات 2022 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

وتعد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم إحدى أقدم الكليات بالجامعة، حيث تأسست بموجب قرار جمهوري عام 1993، وبدأت الدراسة الفعلية بها في العام الدراسي الجامعي عام 1994/1995، وظل الطلاب يدرسون في مبنى كلية الآثار لعدم وجود مبنى لكلية السياحة حتى عام 2001 ثم بدأوا الدراسة في مبنى كلية سياحة وفنادق الجديد والمتميز.

أقسام كلية السياحة والفنادق

وتضم كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، 3 أقسام مميزة، وهي:

1- الدراسات السياحية والتي تختص بدراسة اقتصاديات السياحة والضيافة، والتسويق السياحي، وإدارة أعمال السياحة والسفر، وإدارة وتنظيم أعمال شركات السياحة ومكاتب السفر، والتخطيط والتنمية السياحية، ونظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها السياحية والفندقية، والنقل السياحي واقتصادياته، والجغرافيا السياحية، والإحصاء والمحاسبة السياحية، والموارد البشرية والعلاقات العامة، والأجهزة والمنظمات السياحية، والتشريعات السياحية، وإدارة وتنظيم المؤتمرات والمناسبات.

2- الدراسات الفندقية وتشمل دراسة إدارة مؤسسات التموين والضيافة، وعمليات إدارة خدمات الأغذية والمشروبات، وعمليات إنتاج الأغذية والمشروبات، وخدمات المطاعم، وشراء واستلام الأغذية وتخزينها ومراقبة جودتها، والتغذية وقوائم الطعام، والشئون الصحية في مؤسسات الضيافة والتموين، والتجهيزات الفندقية، والمحاسبة الفندقية، والتسويق الفندقي، وإدارة الأزمات، وإدارة المؤتمرات والحفلات، والإشراف والرقابة الفندقية، والموارد البشرية، خدمة وصيانة الفنادق.

3- الإرشاد السياحي، والذي يضم الدراسات والبحوث في تاريخ مصر وآثارها وحضارتها على مر العصور، واللغة المصرية القديمة، والديانة والأدب المصري القديم، والإرشاد السياحي، وتاريخ مصر الحديث والمعاصر ومعالمها الحديثة والمعاصرة، والجغرافيا السياحية، والفنون والعمارة في العصور المختلفة.

شروط القبول بـ كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

ووفقاً للموقع الرسمي لكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، فيما يخص شروط القبول بالكلية ضمن تنسيق الجامعات 2022، فإنّها تأتي كالتالي:

1- الحصول على الثانوية العامة بجميع فئاتها، والثانوية الفرنسية أو الألمانية، والثانوية الفندقية نظام الخمس سنوات، ومعاهد الفنادق أو السياحة نظام سنتين بعد الثانوية العامة.

2- استيفاء الحد الأدنى لدرجة القبول بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

3- استيفاء الحد الأدنى من درجة اللغة الأجنبية الأولى: حيث يجب ألا تقل عن 70% من إجمالي الدرجات.4- اجتياز المقابلة الشخصية التي تقعد بالكلية.

آليات القبول بـ كلية السياحة والفنادق

وتتضمن آليات القبول بكلية سياحة وفنادق الفيوم:

1-استلام كشوف أسماء الطلبة المرشحين للدراسة بالكلية من مكتب التنسيق.

2- تحديد مواعيد المقابلات الشخصية وفقاً للإعلان عنها في مقر الكلية.3- تقديم الطلبة ملفات مستوفاة تضم استمارة النجاح في الثانوية العامة، وشهادة الميلاد، وبطاقة الترشيح، و6 صور شخصية حديثة للطالب، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور، وتسديد رسوم المقابلة الشخصية، وملئ استمارة المقابلة الشخصية.

4- خضوع الطالب أو الطالبة للمقابلة الشخصية بكلية السياحة والفنادق، والتي يتم إعلان نتيجتها في ثاني يوم المقابلة في مكتب شؤون الطلاب بالكلية، أو موقع جامعة الفيوم الرسمي على الإنترنت.