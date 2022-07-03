الأولى على الثانوية الفندقية بالقليوبية: «كسبت التحدي.. وهدخل سياحة وفنادق»

فرحة عارمة انتشرت في منزل روان محمد السيد، الطالبة في الثانوية الفندقية ببهتيم بمحافظة القليوبية، عقب حصولها على المركز الأول في دبلوم الدراسة الثانوية الفندقية للشؤن الفندقية والخدمات السياحية بنظام الثلاث سنوات، وهو الخبر الذي استقبلته والدتها وأقاربها بالزغاريد والتهنئة.

«زغاريد» في بيت الأولى على الجمهورية

روان السيد قالت إن والدتها استقبلت الخبر بفرحة وزغاريد ملأت أرجاء المنزل من أقاربها، موضحة أن كل أسرتها والمحيطين كانوا سببا في تخوفها من الالتحاق بالثانوي العام وأسعار الدروس المرتفعة، ففي الوقت الذي كانت تحصل فيه على الدرس الواحد بمبالغ بين 80 و100 جنيه شهريا، تنفق نجلة خالتها بالثانوي العام من 1000 إلى 1500 جنيه شهريا في الدروس، بالإضافة لوجود أسباب أخرى جعلتها تخار التعليم الفني لأنها تراه أفضل من الثانوي العام.

روان: بحلم أكون مرشدة سياحية

وأضافت «روان»، أن الشخص المجتهد متفوق في أي مكان، والأمر كان تحدي كبير بالنسبة لها تمثل في أن تلتحق الثانوي الفني وتتفوق به، وهو ما حدث بالفعل، موضحة أنها تحلم بأن تصبح مرشدة سياحية وتلتحق بكلية السياحة والفنادق.

وكشفت «روان السيد» عن طريقة مذاكرتها، موضحة أنها كانت تذاكر أولا بأول، كما توجهت بالشكر لمعلميها التي لم تر منهم إلا كل خير واهتمام، بحسب ما ذكرت.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، اليوم الأحد، وذلك لمختلف تخصصات الثانوي الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات.