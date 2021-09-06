 نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021 وموعد استقبال الطلاب

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 و كذلك الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة 2021، للشعبتين العلمي والأدبي، والتي جاءت نتائجها مختلفة عن العام الماضي بنسب انخفاض تتراوح ما بين 10 إلى 12%، وتعد كلية السياحة والفنادق أحد الكليات التي يقبل عليها عدد كبير من الطلاب للالتحاق بها، لذا نستعرض خلال هذا التقرير نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021.

نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021

وعن نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021، كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الحد الأدنى لها وهي 250 درجة للشعبة الأدبي بما يعادل 60.9 %، لافتًا إلى وجود أماكن بكليات السياحة والفنادق في تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، بالإضافة إلى وجود أماكن شاغر طلاب الشعبة العلمية بكليات (الزراعة، التربية، الحقوق، الآداب، السياحة والفنادق، المعاهد الفنية للتمريض، كليات التربية الرياضية، كليات التربية الموسيقية، الكليات التكنولوجية، المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، كليات التربية النوعية، وكليات التربية شعب طفولة).

نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021: استقبال الأوراق الأسبوع المقبل

و في إطار متابعة نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 2021 ، تواصل جامعة حلوان استعدادتها لاستقبال الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق الرئيسي، بدءًا من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب و التحويلات المناظرة و غير المناظرة، فضلاً عن الاستعداد للبدء في إجراء الكشف الطبي عن جميع الطلاب و البدء في المرحلة الثالثة للتطعيم، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، و في إطار توجهات الدولة المصرية بشان التطعيم الشامل للوقاية و مواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».