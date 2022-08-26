نتيجة تنسيق كلية تجارة سوهاج 2022ـ2023.. 265 درجة للأدبي و371 للعلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، التي من بينها نتيجة تنسيق كلية تجارة سوهاج 2022ـ2023، إذ يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن الحد الأدنى لها بالنسبة للشعبتين الأدبي والعلمي.

نتيجة تنسيق كلية تجارة سوهاج 2022ـ2023

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية تجارة سوهاج 2022ـ2023 للشعبة الأدبية، جاءت بمجموع 265 درجة، وللشعبة العلمية 371.

ووفقا للموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة سوهاج، تأسست الكلية منذ أكثر من 30 عامًا، وبالتحديد في عام 1981، وتضم 4 أقسام يمكن للطلاب الالتحاق بها في العام الجامعي الجديد، وهي:

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم المحاسبة.

- قسم أساليب الكمية.

- قسم الإحصاء.

أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وتتضمن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة، حسب ما نُشر على موقع الرسمي للكلية، ما يلي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

ـ أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و3 صور منها.

ـ بطاقة الترشح و3 صور منها.

ـ نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

ـ نموذج 6 جند للطلاب الذكور فقط، من قسم الشرطة التابع له الطالب، أو 7 جند حالة الفقد الـ 6 جند.

ـ دوسيه بلاستيك.

ـ 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا، وتعد شرط أساسيًا لطلاب الانتظام فقط.

ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب بنظام الانتظام فقط.