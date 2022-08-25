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كليات الآداب الشاغرة للقسم العلمي في المرحلة الثالثة 2022

كتب:

إلهام زيدان
12:50 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية الآداب - أرشيفية

كلية الآداب - أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 بالتنسيق، في كليات الآداب.

وجاءت كليات الآداب الشاغرة في الجامعات، على مستوى الجمهورية، كالتالي:

- آداب انتساب موجه العريش

- آداب انتساب موجه أسيوط

- آداب انتساب موجه بني سويف

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي

- آداب انتساب موجه المنيا

- آداب انتساب موجه حلوان

- آداب انتساب موجه الفيوم

- آداب انتساب موجه دمياط

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

- آداب انتساب موجه بنات عين شمي

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ

- آداب انتساب موجه بور سعيد

- آداب انتساب موجه دمنهور

- آداب انتساب موجه عين شمس

- آداب انتساب موجه المنصورة

- آداب انتساب موجه بنها

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

- آداب انتساب موجه طنطا

- آداب انتساب موجه سوهاج؟

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.