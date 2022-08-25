كليات الآداب الشاغرة للقسم العلمي في المرحلة الثالثة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 بالتنسيق، في كليات الآداب.

وجاءت كليات الآداب الشاغرة في الجامعات، على مستوى الجمهورية، كالتالي:

- آداب انتساب موجه العريش

- آداب انتساب موجه أسيوط

- آداب انتساب موجه بني سويف

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي

- آداب انتساب موجه المنيا

- آداب انتساب موجه حلوان

- آداب انتساب موجه الفيوم

- آداب انتساب موجه دمياط

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

- آداب انتساب موجه بنات عين شمي

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ

- آداب انتساب موجه بور سعيد

- آداب انتساب موجه دمنهور

- آداب انتساب موجه عين شمس

- آداب انتساب موجه المنصورة

- آداب انتساب موجه بنها

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

- آداب انتساب موجه طنطا

- آداب انتساب موجه سوهاج؟