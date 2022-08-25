كليات الآداب الشاغرة للقسم العلمي في المرحلة الثالثة 2022
كتب:
إلهام زيدان
12:50 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية الآداب - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 بالتنسيق، في كليات الآداب.
وجاءت كليات الآداب الشاغرة في الجامعات، على مستوى الجمهورية، كالتالي:
- آداب انتساب موجه العريش
- آداب انتساب موجه أسيوط
- آداب انتساب موجه بني سويف
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي
- آداب انتساب موجه المنيا
- آداب انتساب موجه حلوان
- آداب انتساب موجه الفيوم
- آداب انتساب موجه دمياط
- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
- آداب انتساب موجه بنات عين شمي
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ
- آداب انتساب موجه بور سعيد
- آداب انتساب موجه دمنهور
- آداب انتساب موجه عين شمس
- آداب انتساب موجه المنصورة
- آداب انتساب موجه بنها
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
- آداب انتساب موجه طنطا
- آداب انتساب موجه سوهاج؟