وزير التعليم العالي يعلن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة والحدود الدنيا للمرحلة، وكذلك القواعد والضوابط الخاصة بأعمال القبول بها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقال وزير التعليم العالي، إنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيكون 50% للشعبتين العلمية والأدبية، على أن يبدأ الطلاب في التقدم لها بعد الانتهاء من إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب، للطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

مرحلة تقليل الاغتراب

وستُفتح مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية؛ لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.