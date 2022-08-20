تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تبدأ بعد انتهاء «تقليل الاغتراب» 

قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سينطلق خلال 72 ساعة بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، لذا من المتوقع أن يكون مطلع سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق هذه المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات وهي 50% لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يتم تسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق الإلكتروني وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 50% الحد الأدنى للمرحلتين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيتم الكشف عنها من قبل الوزارة في نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة ستكون متوفرة لطلاب المرحلة الثالثة سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكدا أن الحدود الدنيا للكليات تتحدد بناء على العرض والطلب وإقبال الطلاب للالتحاق بالكليات.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني لمختلف الجامعات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل الرغبات، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة يوم الاثنين المقبل.