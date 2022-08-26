سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم الجمعة 26-8-2022 في مصر

تختلف أسعار الذهب بشكل يومي في الصاغة المصرية وفق الأسعار العالمية، ما يجعل الراغبين في شراء الذهب يحرصون على متابعة أسعاره يوميا، خصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، حتى يستطيعوا الشراء والبيع في الوقت الذي يضمن لهم ربحا ماديا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، 919 جنيهًا للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.072 جنيهًا للبيع، و1.078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1.225 جنيه للبيع، و1.232 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب 1,225,143 جنيهًا وذلك بالنسبة لعمليات البيع، و 1,232,000 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8,576 جنيها للشراء، و8,624 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وسجلت أسواق المال اليوم الخميس، سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 948.71 جنيه، بما يعادل 49.43 دولار، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7.598 جنيها، بما يعادل 391.13 دولار، أما جرام الذهب عيار 24 فسجل 1,084 جنيهًا، بما يعادل 56.49 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 813.17 جنيه، بما يعادل 42.36 دولار.