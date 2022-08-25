سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم الخميس

استمر تباين سعر جرام الذهب عيار 21، بين يوم وآخر، نظرًا لكونه من أكثر أعيرة الذهب بحثا عن سعره عبر محرك «جوجل»، مقارنة بعيار 18 و24.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يتعلق بأسعار الذهب اليوم، من بينها سعر جرام الذهب عيار 21، في الصاغة وأسواق المال اليوم الخميس، وفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، 921 جنيهًا للبيع، و927 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.075 جنيهًا للبيع، و1.081 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1.229 جنيه للبيع، و1.235 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب 1.228.571 جنيهًا وذلك بالنسبة لعمليات البيع، و1.235.429 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8.600 جنيه للشراء، و8.648 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وسجلت أسواق المال اليوم الخميس، سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 952.45 جنيه، بما يعادل 48.89 دولار، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7.598 جنيها، بما يعادل 391.13 دولار، أما جرام الذهب عيار 24 فسجل 1.088 جنيهًا، بما يعادل 56.72 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 818.52 جنيه، بما يعادل 42.51 دولار.