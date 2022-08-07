مستشار وزير الاتصالات: مبادرة مصر الرقمية برنامجا متكاملا على مدار سنة

قالت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة مصر الرقمية عبارة عن برنامج متكامل على مدار سنة كاملة، أي أنها تحد صعب للغاية، وهناك برنامج باللغة الإنجليزية بواقع 4 مستويات على الأقل مع شركة عالمية.

يجب أن نسمع ونتعلم ونستوعب المعلومات

وأضافت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «هذا الجزء مهم جدا، وبخاصة أن هناك بعض المحاضرات أون لاين، فيجب أن نسمع ونتعلم ونستوعب المعلومات، إذ أنه أساسي أثناء الدراسة وبعدها حيث نتعامل في عالم مفتوح».

المبادرة تخرج إنسان يمكنه إدارة فريق

وتابع مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية: «المبادرة تخرّج إنسانا يمكنه إدارة فريق، وهذا الأمر مهم جدا، ومفيش حاجة اسمها أنا بشتغل لوحدي، كورونا علمنا أني أشتغل مع صديقي الموجود على بعد آلاف الأميال ولازم نتعاون في كل حاجة بنعملها».

المبادرة تعلم الطالب كيف يتفاوض

وأردفت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن المبادرة تعلم الطالب كيف يتفاوض وكيف يتكلم وكيف يدير وقته وكيف يتعامل مع الفريق وماهية «البيزنس»، مشددة على أن المرحلة الأولى من المبادرة تشهد اتدريب على شهادات صناعية عالمية من الشركات العالمية، من أجل تهيئته جيدا.