تنسيق كلية سياحة وفنادق حلوان بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2022
كتب:
إلهام زيدان
01:25 م | الخميس 25 أغسطس 2022
جامعة حلوان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022، والحد الأدنى للقبول بكليات السياحة وفنادق ومن بينها كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان.
وجاءت نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق، كالتالي:
سياحة وفنادق المنصورة 267
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 253
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 252
سياحة وفنادق مطروح 251
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
سياحة وفنادق الفيوم 248
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحه وفنادق الأقصر 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق بني سويف 246