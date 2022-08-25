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تنسيق كلية سياحة وفنادق حلوان بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2022

كتب:

إلهام زيدان
01:25 م | الخميس 25 أغسطس 2022
جامعة حلوان

جامعة حلوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022، والحد الأدنى للقبول بكليات السياحة وفنادق ومن بينها كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق، كالتالي:

سياحة وفنادق المنصورة 267

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 253

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 252

سياحة وفنادق مطروح 251

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251

سياحة وفنادق الفيوم 248

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحه وفنادق الأقصر 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

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