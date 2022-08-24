لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. «شوف جتلك كلية إيه»

يترقب آلاف من طلاب الثانوية العامة وذويهم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، إذ أكدت وزارة التعليم العالي أن نتيجة هذه المرحلة يجرى إعلانها رسميا غدا الخميس، الموافق 25 أغسطس الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيعلن غدا تفاصيل المرحلة وموعد بدء التحويل لتقليل الاغتراب، للمرحلتين الأولى والثانية للكليات المناظرة وغير المناظرة عبر لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من هـــــــنـــا

وبدأ التسجيل في هذه المرحلة منذ 18 أغسطس، عبر لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بحد أدنى 246 درجة (60%) للقسم العلمي، بشعبتي علوم ورياضة، و238 درجة (58.5% ) للقسم الأدبي، وتستوعب هذه المرحلة 269.202 طالبا، في القسمين الأدبي والعلمي.

ويتاح لجميع طلاب المرحلة الثانية أماكن شاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة، وقالت الوزارة إن عدد الكليات الحكومية المتبقية في تنسيق هذه المرحلة، يصل إلى 426 كلية للأدبي، و1032 للعلمي بشعبتي (العلوم والرياضة).

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن بين الكليات المتاحة، كليات التربية والحقوق (انتظام وانتساب) وكليات الإعلام، والطب البيطري والزراعة، والسياحة وفنادق وكذلك كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

ويعلن عبر لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ، ضوابط التحويل لتقليل الاغتراب، لطلاب الجامعات للعام الدراسي 2022 - 2023، وبحسب بيان الوزارة يبدأ موعد التحويل بعد يومين من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

تقليل الاغتراب

وتشمل عملية التحويل لتقليل الاغتراب نوعين هما التحويل إلى كلية غير مناظرة ومناظرة، ويمكن للطالب بعد ترشحه من خلال مكتب التنسيق، التحويل إلى كلية أخرى خارج أو داخل منطقته الجغرافية، وكذلك التحويل من الكلية التي ترشح لها وتقع خارج منطقته إلى الكلية نفسها في جامعة داخل منطقته، وفق قواعد تقليل الاغتراب.