نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكلية الحقوق.. الحد الدنى 252

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، لكلية الحقوق، إذ كان الحد الأدنى للكلية 252 درجة في حقوق مدينة السادات، والحد الأعلى للقبول بالكلية 273 في حقوق جنوب الوادي.

وجاءت نتيجة الحدود الدنيا لكليات الحقوق كالتالي:

حقوق جنوب الوادي 273

حقوق كفرالشيخ 285

حقوق دمياط 296

حقوق المنيا 271

حقوق القاهرة 267

حقوق عين شمس 265

حقوق الإسكندرية 262

حقوق الزقازيق 260

حقوق حلوان 258

حقوق المنصورة 256

حقوق أسوان 256

حقوق أسيوط 256

حقوق الفيوم 256

حقوق بني سويف 255

حقوق طنطا 255

حقوق مدينة السادات 252