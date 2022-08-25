نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكلية الحقوق.. الحد الدنى 252
كتب:
إلهام زيدان
12:34 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية الحقوق - أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، لكلية الحقوق، إذ كان الحد الأدنى للكلية 252 درجة في حقوق مدينة السادات، والحد الأعلى للقبول بالكلية 273 في حقوق جنوب الوادي.
وجاءت نتيجة الحدود الدنيا لكليات الحقوق كالتالي:
حقوق جنوب الوادي 273
حقوق كفرالشيخ 285
حقوق دمياط 296
حقوق المنيا 271
حقوق القاهرة 267
حقوق عين شمس 265
حقوق الإسكندرية 262
حقوق الزقازيق 260
حقوق حلوان 258
حقوق المنصورة 256
حقوق أسوان 256
حقوق أسيوط 256
حقوق الفيوم 256
حقوق بني سويف 255
حقوق طنطا 255
حقوق مدينة السادات 252